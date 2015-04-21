بالصور.. «دار العلوم» بالمنيا تكرم 50 أسرة شهيد ويتيم

نظمت كلية دار العلوم بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال أبو المجد، القائم بأعمال رئيس الجامعة، احتفالية لتكريم أسر شهداء القوات المسلحة، والشرطة، وأبناء العاملين الأيتام بالجامعة، والأيتام من مؤسستى الرعاية الاجتماعية للبنين والبنات، وذلك بحضور القيادات الأمنية بالمنيا وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأسر الشهداء والأيتام المكرمين .

وكرمت الكلية ما يقرب من 50 أسرة شهيد ويتيم بتقديم شهادات التقدير لذويهم .

وأكد الدكتور أبو المجد أن اليوم هو يوم الوفاء لتكريم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن ليعود الأمن والاستقرار لمصرنا الحبيبية .

وقام بإحياء الحفل الفرقة الموسيقية القومية التابعة لقصر الثقافة بقيادة المايسترو عصام الشاذلى وفرقته، والتى قدمت العديد من الفقرات الغنائية الوطنية .