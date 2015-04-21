ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح

قال ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء استقبل اليوم الثلاثاء عدد (3) سفينة حاويات، وعدد (6) سفينة بضائع عامة، وغادر الميناء عدد (4) سفينة حاويات، وعدد (6) سفينة بضائع عامة، وأصبح رصيد صومعة الحبوب والغلال اليوم ( 54213 ) طن قمح.

وأشار الشيطى إلى أن ميناء دمياط استقبل السفينة ( EDFU ) محملة بكمية 63000 طن قمح .

>وبذلك يصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء ( 24 ) سفينة، وبالمخطاف الخارجى للميناء ( 9 ) سفينة فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.