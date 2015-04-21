6.5 مليون جنيه لرصف الطرق بمركزى "نصر النوبة" و"دراو" بأسوان

أسوان "أ ش أ"

أكد مدير عام الطرق بمحافظة أسوان المهندس محمد عبد الله، أنه جارى تنفيذ عدد من مشروعات رصف الطرق بمركزى "نصر النوبة" و"دراو" بتكلفة 6 ملايين و500 ألف جنيه.

>وقال مدير الطرق، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، إن المشروعات الجارى تنفيذها بمركز "نصر النوبة" تشمل رصف 4 كيلو مترات بتكلفة 3 ملايين جنيه تضم طرق (مجلس المدينة، والمحكمة، وشارع المدارس، وصلاح الباقر) وشوارع (عمدا والمستشفى والاثنين).

>وأوضح، أن المشروعات بمركز "دراو" تشمل رصف طرق "السادات / الموردة" ومكلية الطفل، والشيخ عامر، ونجع العرب" بإجمالى 4 كيلو مترات وبتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه من المقرر إنهاء أعمال تلك المشروعات فى شهر يونيو القادم.

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