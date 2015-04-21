أخبار عاجلة

مشروع إسرائيلي سعودي يهدد أمن قناة السويس -
السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف -
لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراستان جديدتان لتقييم دور السجائر الإلكترونية فى الإقلاع عن التدخين

Google+ Print
دراستان جديدتان لتقييم دور السجائر الإلكترونية فى الإقلاع عن التدخين دراستان جديدتان لتقييم دور السجائر الإلكترونية فى الإقلاع عن التدخين
خلصت دراستان حول ما إذا كانت السجائر الإلكترونية تساعد المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة المضرة بالصحة، إلى أن البعض ينجح فى ذلك، إلا أنه يعتمد أيضا على نوع السجائر ووتيرة التدخين.

ورحب الخبراء بالبحث الجديد فى مجال يمتلئ بالأدلة العلمية القوية وأيضا الكثير من جماعات الضغط.
>ويعتقد كثير من الخبراء أن السجائر الإلكترونية التى تحول سائلا ممزوجا بالنيكوتين إلى بخار يستنشقه المدخن هى بديل أقل خطورة من السجائر التقليدية، لكن ظلت هناك بعض التساؤلات العالقة حول استخدامها وسلامتها.

وتقول جماعة العمل الخيرى بشأن التدخين والصحة، إن أكثر من مليونى بالغ فى بريطانيا يستخدمون السجائر الإلكترونية.

وقال الباحثون إن الدراستين اللتين نشرتا فى دورية الإدمان والنيكوتين والتبغ تظهران أن المدخنين الذين يلجأون إلى السجائر الإلكترونية كوسيلة للإقلاع عن التدخين عليهم أن يستخدموها بشكل يومى.

وقالت إن مكنيل الأستاذة الجامعية بكينجز كوليدج التى شاركت فى الدراستين للصحفيين "بحثنا يشير إلى أن الاستخدام اليومى للأنواع التى بها خزان صغير يمكن إعادة ملئه بالسائل يوفر للمدخنين فرصة أكبر للإقلاع عن التدخين."

وشملت الدراستان نحو 1500 مدخن فى بريطانيا فى ديسمبر عام 2012 تمت متباعتهم عاما كاملا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365