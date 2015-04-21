مسئولون أمريكيون: توجيه بارجتين لليمن رسالة تحذير لإيران وطمأنة للسعودية

قال مسئولون أمريكيون، إن توجيه واشنطن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت وطراد صواريخ، قبالة سواحل اليمن، أمس الاثنين، للانضمام إلى 10 سفن حربية أمريكية أخرى بمثابة تحذير لإيران حول شحناتها من الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين.

وتشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما استهدفت، فى المقام الأول، نشر البارجتين، واستعراض القوة، لكنها أقرت فيما بعد أنه يمكن استخدام القافلة لعرقلة أى إمدادات أسلحة إيرانية للمتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون على اليمن بعد إطاحتهم بالرئيس عبد الربه منصور هادى.

طمأنة السعودية

>وأضافت أن البوارج تهدف أيضا إلى طمأنة المملكة العربية السعودية، التى تقود "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين. وقال مسئول أمريكى، رفض كشف اسمه لأنه يناقش عملية عسكرية مستمرة، أن الأمر يهدف لبعث رسالة. وأضاف "إنها رسالة لشركائنا، الذين نحن على استعداد لدعمهم. ورسالة للإيرانيين أننا نراقب".

هذا فيما أقر مسئولو البيت الأبيض أنهم كانوا يستهدفون التفريق بين الأمور السياسة المختلفة تجاه إيران من خلال مواجهة الموقف العدوانى للبلاد فى المنطقة حتى لو حاول الدبلوماسيون الأمريكيون استكمال الاتفاق الخاص بالحد من برنامجها النووى.

أفعال إيران تتناقض مع رسالة ظريف

>وانتقد جوش إيرنست، السكرتير الصحفى للبيت الأبيض، بشدة، نقل إيران أسلحة للحوثيين فى اليمن باعتباره أمر يهدد بزعزعة استقرار البلاد ويتناقض مع دعوة وزير الخارجية الإيرانى، جواد ظريف، فى مقاله بصحيفة نيويورك تايمز، هذا الأسبوع، لحل دبلوماسى للقتال فى اليمن. مشيرا إلى أن طهران تواصل تزويد طرف واحد فى النزاع بالأسلحة مما يجعل العنف مستمرا.

على جانب آخر، أوضح مسئولون عسكريون أن بعض السفن الحربية الأمريكية بالقرب من اليمن، التى تحمل نحو 200 من جنود البحرية الأمريكية، توجد قبالة سواحل البلاد حتى قبل إجلاء موظفى السفارة الأمريكية فى صنعاء، فبراير الماضى، مشيرا إلى أن عدد هذه السفن وتسليحها نما بشكل ملحوظ فى الأيام الأخيرة.

وتقف البارجة روزفلت فى المنطقة منذ أن تم تمركزها قبالة ساحل اليمن، لكن تم مرورها عبر مضيف هرمز وبحر العرب فجر الأثنين، برفقة طراد الصواريخ الموجهه "نورماندى". وبحسب كيفن ستيفنز، المتحدث باسم الأسطول الأمريكى الخامس فى البحرين، فى اتصال هاتفى مع الصحيفة، أن البارجتين تبحرا جنوبا باتجاه شبه الجزيرة العربية.

وأشار مسئول آخر، طلب عدم كشف هويته، أن السفينة روزفلت لم يتم توجيهها بعد من قبل البيت الأبيض لإرسال مهام داخل اليمن.

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