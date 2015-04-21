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إغلاق المدارس الحكومية فى لبنان إحياء للذكرى المئوية لمذابح الأرمن

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إغلاق المدارس الحكومية فى لبنان إحياء للذكرى المئوية لمذابح الأرمن إغلاق المدارس الحكومية فى لبنان إحياء للذكرى المئوية لمذابح الأرمن
أعلن وزير التربية والتعليم العالى اللبنانى إلياس بو صعب أنه سوف يتم غلق جميع المدارس الحكومية يوم الجمعة المقبل بمناسبة الذكرى المئوية لمذابح الأرمن التى وقعت عام 1915 فى الدولة العثمانية .

ويأتى القرار ، وهو الأول من نوعه فى لبنان، تكريما لضحايا المذابح التى ينظر إليها الكثيرون -ولكن ليس تركيا- على أنها إبادة جماعية .

ونشرت تفاصيل القرار عبر وسائل الإعلام المحلية اليوم الثلاثاء .

يشار إلى أن لبنان بها عدد كبير من الأرمن يصل إلى نحو 150 ألف شخص ، ومن بينهم الكثيرون من ورثة ناجين من الترحيل القسرى أو ضحايا المذابح التى وقعت على مدار عامين إبان الحرب العالمية الأولى .

وترفض تركيا الإشارة إلى الأحداث على أنها إبادة جماعية ، وتقول إن ضحايا من جميع العرقيات والأديان ، بما فيهم أرمن مسيحيون، عانوا خلال سنوات الحرب.

ويقول الكثير من الباحثين إن ما يصل إلى 1.5 مليون أرمنى قتلوا ، ومع ذلك تصر أنقرة على أن العدد مبالغ فيه.

ويعتزم الأرمن فى لبنان الاحتشاد فى مظاهرة كبيرة يوم الجمعة المقبل تمتد من كاتدرائية فى شرق بيروت إلى برج حمود ، وهى بلدة يعيش بها الكثير من الأرمن ويمتلكون بها مصانع ومحلات حرفية شهيرة .

ويتوجه عدد من مسؤولى لبنان ،ومن بينهم البطريرك بشارة الراعى زعيم الطائفة المارونية، إلى أرمينيا لحضور مراسم إحياء الذكرى المئوية .

واعترف لبنان عام 2005 بأن أحداث عام 1915 كانت إبادة جماعية . كما يستخدم البرلمان الأوروبى وبابا الفاتيكان فرنسيس الأول وفرنسا وكيانات أخرى التعريف نفسه ، كما أعلنت الألمانية هذا الأسبوع أنها سوف تدعم أيضا خطوة برلمانية لاعتبار الأحداث إبادة جماعية .
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