إغلاق المدارس الحكومية فى لبنان إحياء للذكرى المئوية لمذابح الأرمن

ويأتى القرار ، وهو الأول من نوعه فى لبنان، تكريما لضحايا المذابح التى ينظر إليها الكثيرون -ولكن ليس تركيا- على أنها إبادة جماعية .
ونشرت تفاصيل القرار عبر وسائل الإعلام المحلية اليوم الثلاثاء .
يشار إلى أن لبنان بها عدد كبير من الأرمن يصل إلى نحو 150 ألف شخص ، ومن بينهم الكثيرون من ورثة ناجين من الترحيل القسرى أو ضحايا المذابح التى وقعت على مدار عامين إبان الحرب العالمية الأولى .
وترفض تركيا الإشارة إلى الأحداث على أنها إبادة جماعية ، وتقول إن ضحايا من جميع العرقيات والأديان ، بما فيهم أرمن مسيحيون، عانوا خلال سنوات الحرب.
ويقول الكثير من الباحثين إن ما يصل إلى 1.5 مليون أرمنى قتلوا ، ومع ذلك تصر أنقرة على أن العدد مبالغ فيه.
ويعتزم الأرمن فى لبنان الاحتشاد فى مظاهرة كبيرة يوم الجمعة المقبل تمتد من كاتدرائية فى شرق بيروت إلى برج حمود ، وهى بلدة يعيش بها الكثير من الأرمن ويمتلكون بها مصانع ومحلات حرفية شهيرة .
ويتوجه عدد من مسؤولى لبنان ،ومن بينهم البطريرك بشارة الراعى زعيم الطائفة المارونية، إلى أرمينيا لحضور مراسم إحياء الذكرى المئوية .
واعترف لبنان عام 2005 بأن أحداث عام 1915 كانت إبادة جماعية . كما يستخدم البرلمان الأوروبى وبابا الفاتيكان فرنسيس الأول وفرنسا وكيانات أخرى التعريف نفسه ، كما أعلنت الحكومة الألمانية هذا الأسبوع أنها سوف تدعم أيضا خطوة برلمانية لاعتبار الأحداث إبادة جماعية .
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