المنظمة الدولية للهجرة تعلق عمليات إجلاء الأجانب من اليمن

أعلن جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، تعليق المنظمة عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من اليمن، وذلك بشكل مؤقت بسبب ما وصفته بتزايد الصعوبات التى تواجه العمليات المرتبطة برحلاتها الجوية فى الأيام الأخيرة.

ولفت بيان للمنظمة إلى أنها ستقوم بتعليق هذه العمليات لمدة أسبوع مبدئيا، والذى يعود بشكل خاص إلى العوائق التى تواجهها فى مطار صنعاء.

وناشدت المنظمة الدولية الأطراف المتنازعة فى اليمن بأن تمنح التسهيلات اللازمة لرحلاتها وكذلك أن توقف طلب إضافة أسماء للمسافرين على رحلات الإجلاء الإنسانية وفقا لقاعدة الحصص ودون النظر إلى المسافرين الأكثر ضعفا وحاجة للمغادرة، وطالب ممثل المنظمة الدولية للهجرة محمد عبديكير بأن تعطى السلطات فرقها فى اليمن ضمانات وتسهيلات آمنة للقيام بعملهم فى هذا البلد المضطرب.

وذكرت المنظمة فى بيانها بهذا الخصوص أن رحلات الإجلاء التى تقوم بها يتم إعاقتها بشكل غير مقبول من خلال طلب تعريف هويات المسافرين الذين سيغادرون اليمن فى تلك الرحلات، وكذلك بسبب الظروف الأمنية الصعبة حول مطار صنعاء وكذلك الوضع على الأرض داخل مطار صنعاء.

وأشار بيان المنظمة إلى أنها تمكنت أول أمس من تنظيم رحلة بالفعل من مطار صنعاء إلى أديس أبابا حيث أجلت 140 مهاجرا وذكرت أنها ساعدت حتى الآن حوالى 400 من رعايا 20 دولة على مغادرة اليمن، موضحة أنها تلقت حتى الآن طلبات من 50 دولة لإجلاء رعايا ينتمون لها.

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