أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إنقاذ 30 مهاجراً سوريا من الغرق قبالة سواحل تركيا

Google+ Print
إنقاذ 30 مهاجراً سوريا من الغرق قبالة سواحل تركيا إنقاذ 30 مهاجراً سوريا من الغرق قبالة سواحل تركيا
انقذ خفر السواحل الاتراك 30 مهاجرا غير شرعيا سوريين من الغرق بينما كانوا على متن مركب يواجه صعوبات بينما كان فى طريقه الى اليونان، حسبما افادت وكالة الاناضول الرسمية.

وأوضحت الوكالة ان المركب الذى انطلق من مرفا بودروم (جنوب غرب) وكان فى طريقه الى جزيرة كوس اليونانية عندما بدات المياه تتسرب الى داخله بسبب العاصفة التى شهدتها تلك المنطقة.

واعترض خفر السواحل المركب مساء الاثنين عندما كان على وشك الغرق وتمكنوا من انقاذ الركاب ومن بينهم طفل فى اللحظة الاخيرة، وتابعت وكالة الاناضول ان المهربين ارغموا بعض الركاب على القفز من المركب للافلات من الشرطة.

وتعتبر تركيا محورا مهما للهجرة غير الشرعية من اسيا والشرق الاوسط وافريقيا نحو دول الاتحاد الاوروبى، ومنذ العام 2011، ادى النزاع فى سوريا الى ازدياد عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول الى الاتحاد الاوروبى انطلاقا من تركيا التى تستضيف رسميا قرابة مليونى لاجئ سوريا على اراضيها، ويحاول غالبية المهاجرين عبور البحر المتوسط باتجاه اليونان او ايطاليا، وأوقع غرق مركب صيد الاحد قبالة سواحل ليبيا 800 قتيل بحسب الحصيلة الاخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365