إنقاذ 30 مهاجراً سوريا من الغرق قبالة سواحل تركيا

انقذ خفر السواحل الاتراك 30 مهاجرا غير شرعيا سوريين من الغرق بينما كانوا على متن مركب يواجه صعوبات بينما كان فى طريقه الى اليونان، حسبما افادت وكالة الاناضول الرسمية.

وأوضحت الوكالة ان المركب الذى انطلق من مرفا بودروم (جنوب غرب) وكان فى طريقه الى جزيرة كوس اليونانية عندما بدات المياه تتسرب الى داخله بسبب العاصفة التى شهدتها تلك المنطقة.

واعترض خفر السواحل المركب مساء الاثنين عندما كان على وشك الغرق وتمكنوا من انقاذ الركاب ومن بينهم طفل فى اللحظة الاخيرة، وتابعت وكالة الاناضول ان المهربين ارغموا بعض الركاب على القفز من المركب للافلات من الشرطة.

وتعتبر تركيا محورا مهما للهجرة غير الشرعية من اسيا والشرق الاوسط وافريقيا نحو دول الاتحاد الاوروبى، ومنذ العام 2011، ادى النزاع فى سوريا الى ازدياد عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول الى الاتحاد الاوروبى انطلاقا من تركيا التى تستضيف رسميا قرابة مليونى لاجئ سوريا على اراضيها، ويحاول غالبية المهاجرين عبور البحر المتوسط باتجاه اليونان او ايطاليا، وأوقع غرق مركب صيد الاحد قبالة سواحل ليبيا 800 قتيل بحسب الحصيلة الاخيرة.