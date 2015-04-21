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باستوري ضاحكا: ما قاله كانتونا غير صحيح

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باستوري ضاحكا: ما قاله كانتونا غير صحيح باستوري ضاحكا: ما قاله كانتونا غير صحيح

ضحك خافيير باستوري لاعب باريس سان جيرمان على تصريحات نجم مانشستر يونايتد السابق إريك كانتونا والتي قال فيها إن الجناح الأرجنتيني أفضل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وأكد باستوري أنه لا يتفق في وجهة النظر مع نجم الشياطين الحمر السابق وأن الثنائي ميسي ورونالدو هو الأفضل في العالم دون أدنى شك.

تحدث باستوري للصحفيين عشية مواجهة فريقه لبرشلونة في إياب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا قائلا:"كانتونا لديه رأيه الخاص، أشكره على مديحه".

واستدرك "ولكنني لا أشاطره الرأي، لا أقارن نفسي بمن هم أفضل".

وأضاف "كانتونا يحب كرة القدم الجميلة ومشاهدة الأهداف.. ميسي ورونالدو لاعبين مذهلين".

ويحل باستوري ضيفا على برشلونة مع فريقه سان جيرمان يوم الثلاثاء وأمامه مهمة صعبة هو رفاقه بعد خسارة مباراة الذهاب في فرنسا 3-1.

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