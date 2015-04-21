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لويس إنريكي يستدعي كافة لاعبي برشلونة لمواجهة سان جيرمان

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لويس إنريكي يستدعي كافة لاعبي برشلونة لمواجهة سان جيرمان لويس إنريكي يستدعي كافة لاعبي برشلونة لمواجهة سان جيرمان

(إفي): استدعى لويس إنريكي المدير الفني لنادي برشلونة اليوم الثلاثاء كافة اللاعبين في قائمة الفريق لمواجهة باريس سان جيرمان، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

ومن المقرر أن يستبعد المدرب خمسة لاعبين قبيل انطلاق اللقاء الذي سيقام مساء اليوم على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.

وتتضمن القائمة البلجيكي توماس فيرمايلين رغم أنه لم يحصل على الإذن الطبي للعب بعد، لذا يتوقع ألا يكون ضمن القائمة النهائية للقاء.

وضمت القائمة كلا من: مارك أندريه تير شتيجن وكلاوديو برافو ومارتين مونتويا وجيرارد بيكيه وإيفان راكيتيتش وسرجيو بوسكيتس وشابي هرنانديز ويبدرو رودريجيز وأندريس إنيستا ولويس سواريز وليونيل ميسي ونيمار ورافينيا وخابيير ماسكيرانو ومارك بارترا ودوجلاس وجوردي ألبا وسرجيو روبرتو وأدريانو وجيريمي ماتيو وتوماس فيرمايلين.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز برشلونة 1-3 خارج ملعبه.

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