جوارديولا: في بايرن لا يقبلون بغير الثلاثية

أكد جوزيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ أن النادي البافاري لا يقبل بغير الفوز بالثلاثة ألقاب التي ينافس عليها في الموسم وهي الدوري الألماني، كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وشدد جوارديولا على أنه يعرف جيدا قيمة نادي بايرن ميونيخ وأهمية الفوز بجميع البطولات بالنسبة له.

تحدث المدرب الإسباني لصحيفة (بيلد) الألمانية قائلا:"أعلم في أي ناد أعمل".

وأضاف "أعلم جيدا حجم التطلعات في نادي بحجم بايرن ميونيخ".

وأردف "أعلم أن الفوز بالدوري لن يكون كافيا، الفوز بالكأس المحلية لن يكون كافيا".

وأتم "لأن هذا هو بايرن ميونيخ، فإن الفوز بالثلاثية فقط ترضي طموحاته".

ويتصدر بايرن جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق فولفسبورج، وسيستضيف بروسيا دورتموند يوم 28 إبريل المقبل في نصف نهائي الكأس، ويلعب بوم الثلاثاء مباراة العودة ضد بورتو في دور الـ8 لمسابقة دوري أبطال أوروبا وكان قد خسر لقاء الذهاب خارج ملعبه 3-1.