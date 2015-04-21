ارتدي الأسود بطريقة رائعة وبعيدة عن الملل

تتبدّل الموضة بشكل كبير وتتغيّر بشكل مستمر من موسم إلى آخر، ويبقى اللون الأسود هو المفضّل لدى النساء، بمن فيهن النجمات، اللواتي يخترنه، مرة بعد مرة، ومناسبة بعد مناسبة. لكن ما يميّز إطلالاتهن بالأسود أنها لا تقع في فخّ التكرار أو الملل، لأنهنّ يعرفن جيّداً كيف يضفن اللمسات المميّزة التي تجعل من إطلالاتهن بهذا اللون غاية في التألّق.

وحتى تحصلي على إطلالة رائعة بالأسود وبعيدة عن الملل على خطى نجمتك المفضّلة، اخترنا لك اليوم أكثر من 15 "لوك" على السجّادة الحمراء للنجمات، في أحدث مناسباتهن، وقد ارتدين الأسود بطريقة رائعة، وزيّنّ هذه الإطلالات: إمّا بحذاء ذي لون قوي، أو بحزام معدنيّ، أو بحقيبة ذهبيّة، أو بمجوهرات برّاقة، أو اعتمدن قماش الفستان واخترنه من الجلد أو قماش لامع أو مُبتكر.

ومن هؤلاء النجمات نذكر الممثلة البريطانية Kate Beckinsale التي تألقت مؤخراً بفستان من الترتر البرّاق من Burberry، فبدا غاية في الروعة عليها. ونذكر المغنية السمراء Nicole Scherzinger التي زينت فستانها الأسود بحزام ذهبي على الخصر، أضفى على اللوك تميّزاً وأناقة. واختارت Katy Perry مع فستانها المستوحى من سترة التوكسيدة من Balenciaga حذاء لافتاً للنظر مع ربطات وصل فوق الركبة، فأعطى اللوك إحساساً دراماتيكياً. وأضفت Khloe Kardashian حيوية على إطلالتها بالأسود من خلال الحذاء الصيفيّ ذي اللون الأحمر القوي. أمّا المغنية الشابة Pixie Lott فقد نسّقت اكسسوارات باللون الفوشيا مُرصّعة بأحجار مع فستانها ذي التصميم البسيط من Issa. واعتمدت عارضة الأزياء Irina Shayk على قماش الفستان بشكل كامل، فكان أشبه بقُصاصات صغيرة، ونسّقته مع حذاء أنيق من Christian Louboutin. وزيّنت نانسي عجرم إطلالتها بالأسود وباكسسوارت ذهبية أعطت اللوك إشراقة مميزة.

وكثيرات غير النجمات اللواتي ذكرناهن تألقن بإطلالات مميّزة، فنتركك الآن مع أجمل إطلالاتهن بالأسود، لتستوحي من الإطلالات إطلالة أنيقة، جذابة، وبعيدة كلّ البعد عن الملل والرتابة.

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