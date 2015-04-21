5 إتجاهات لأحذيتك هذا الصيف

تتجدد الموضة بتفاصيلها واتجاهاتها بين موسم وآخر، وخلال بحثنا المستمر عن آخر اتجاهات الموضة ومراقبتنا لكل ما يظهر على منصات العروض العالمية، جمعنا لك أجمل الاتجاهات والتفاصيل التي ستضفي لمسة عصرية جذابة على إطلالتك هذا الموسم في السطور التالية:

- الكعب العريض

مع المعروف أن موضة الكعب النحيف لا تنتهي، ولكن إن أردت راحة إضافية وثباتاً عند المشي فننصحك باختيار الكعب العريض، فقد ظهر في العديد من العروض الصيفية لهذا العام، منها: Prada و Proenza Schouler.

- ألوان متراكبة

في الصيف لا غنى لنا عن الألوان الصيفية المشرقة، ومن أجمل الطرق لارتداء هذه الألوان المشرقة من خلال إضافتها لحذائك بتصميم أنيق.

- تفاصيل محبوكة

ظهرت التفاصيل المحبوكة في العديد من الأحذية الصيفية خلال عروض أسبوع الموضة، وقد شاهدناها بأسلوب عصري وأنيق في عروض Bottega Veneta و Altuzarra.

- أناقة بدون كعب

لم تعد الأناقة محصورة على الكعب العالي، حيث شاهدنا العديد من التصاميم العصرية لأحذية فلات أنيقة خلال العروض الصيفية هذا الموسم، ولفتتنا منها الأحذية المطرزة والمزينة بالكريستال من عرض Dolce & Gabbana والأحذية ذات النعل المرتفع التي تعطيك طولاً إضافياً دون الحاجة لإضافة كعب عالٍ.

- الأربطة على الساق

اتخذها العديد من مصممي الأحذية مصدر إلهام لتصاميمهم هذا الموسم، فجاءت الأحذية مريحة ومزينة بأربطة تمتد حتى الساق، وقد تحدثنا عن هذه الأحذية بشكل خاص على هذا الرابط اضغطي هنا.

شاهدي معنا أجمل الأحذية الصيفية، وشاركينا برأيك.