كيف تتخلصين من تساقط الشعر الكثيف؟

بالتأكيد تشعرين بالأسى والحزن كلما وجدت الكثير من شعرك حول الفرشاة بعد التصفيف، أو حول ربطة الشعر الخاصة بك بعد نزعها بالرغم من اهتمامك بشعرك. فما السبب! وكيف يمكنك إنهاء هذه المشكلة؟ الحل يكمن في إصلاح الداخل والخارج.

فهناك الكثير من أسباب التغذية الداخلية، وكذلك العادات الخارجية التي تساهم في تساقط الشعر. توفقي عنها من اليوم ليتوقف سيل الشعيرات المتساقطة من شعرك على الفرشاة.

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الأسباب الداخلية:

1. سوء التغذية: إذا لم يتوفر في نظامك الغذائي البروتينات والأحماض والأوميغا 3 وفيتامين B والحديد والبروتين، فشعرك لن يتوقف عن التساقط نهائيّاً! عليك بإدخال هذه المواد في طعامك كلما أمكن، أو تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية لتعويض العناصر التي لا تحصلي عليها من طعامك.

2. الحساسية: قد تكون لديك حساسية من بعض المواد التي تسبب انقباض الشعيرات الدموية مما يضعف تدفق الدم إلى بصيلات الشعر مما يؤدي إلى تساقطه. لذا فعليك الذهاب إلى الطبيب المختص وإجراء اختبار الحساسية ومعرفة أي نوع من الحساسية لديك.

3. الهرمونات الخاصة بك: قد يكون تساقط شعرك نتيجة ضعف في هرمونات الغدة الدرقية فإذا شعرت بضعف في شعرك فعليك القيام باختبار الغدة لمعرفة ما إذا كانت هي السبب في ذلك أم لا.



الأسباب الخارجية:

1. مجففات الشعر: إنّ تعرض شعرك للحرارة باستمرار يؤدي إلى هشاشة شعرك وفي النهاية إلى تساقطه. لذا فعليك تقليل استخدام مجففات الشعر ووضع كريم حماية له قبل البدء في استخدام المجففات.

2. سد مسام البشرة: كذلك يؤدي الإهمال في غسل الشعر جيداً إلى تراكم الزيوت ومنتجات الشعر التي تخلق بيئةً غير صحية لشعرك وتسبب له الضعف والتساقط. فعليك غسل الشعر جيداً بالشامبو الخاص بك مرةً في الأسبوع على الأقل.

3. اختيار المنتجات الشعر غير مناسبة: عليك اختيار الشامبو والبلسم المناسبين للحفاظ على فروة شعرك في حالة جيدة.

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