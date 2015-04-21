تزيّني بألوان الزهور المُتفتحة مع مجموعة Essie

نصائح للحصول على أحدث إطلالات الأظافر من essie

شوهدن يضعن طلاء essie على أظافرهنّ

ألوان essie تُكمّل إطلالة النساء في جميع أنحاء المعمورة

Flowerista

لون زهرة الأضاليا البنفسجية الحالمة

petal pushers

لون وردة المخلدية البنية

garden variety

لون زهرة الأوركيد الزرقاء المائلة إلى الأخضر

blossom dandy

الأخضر النعناعي لزهرة الكوبية

picked perfect

لون اللوز المعتّق زهرة الفاوانيا

perennial chic

اللون الساحر لزهرة التوليب البيج المائلة إلى الوردي

مجموعة essie لموسم ربيع 2015

نُقدّم إليكِ مجموعة essie لموسم ربيع 2015

تُهيمن الملابس المزركشة ببتلات الورود على منصات عروض الأزياء، وتزدان النساء الأنيقات بها في الشوارع، ترحيباً بفصل الربيع، الذي يُعلن ولادة زهوره الأولى باعثاً الجمال والحياة في كلّ ما من حوله. تستفيق حواسنا وتتجدّد باليت ألواننا، إنّه الوقت المناسب لتُعبّري عن نفسك من خلال تزيين أظافرك بلون جميل نابض بالحياة. سواء أكانت إطلالتك بسيطة ومُبتكرة أو بوهيمية معاصرة، تبقى قوة الزهور العنصر الأساسي في تزيين الإطلالة.

من الملابس المزركشة بالزهور والتي تطل على صفحات Instagram، وصولاً إلى فساتين الدانتيل القصيرة ذات الطابع الأنيق والمعاصر، تكتسح هذا الموسم موضة الأنماط العصرية السرمدية، ألا وهي الزهور.

استوحي أبرز لون ربيعي من التي تدعوها essie بإسم flowerista: إنّها عاشقة الموضة التي تبتكر إطلالاتها الخاصة عبر التصاميم المستوحاة من الزهور والحدائق المُزهرة الأخاذة. أمّا الإطلالة الرائجة والمستمدة من النباتات لهذا الموسم، فهي أكثر من مجرّد صيحة رائعة، لا بل فرصة تتيح لجميع النساء الأنيقات بأن يُكمّلن أزياءهنّ مع مجموعة ألوان essie، لترافقهنّ مدى الحياة.

هل تنتظرين بفارغ الصبر تفتّح أولّ أزهار الربيع لتتباهي بطلاء petal pushers المُفضلّ لديك؟ أم هل تُفضّلين طلاء garden variety على غيره؟ يبدو أنّك على الأرجح ذواقة في انتقاء نوع الأزهار، بالتالي فإنّ أكثر ما يُشبه شخصيتك هو طلاء flowerista. لقد حان الوقت لتُضيفي طلاء picked perfect على مجموعة ألوانك، بالإضافة إلى blossom dandy، إذ لا يتوانى هذان اللونان عن العودة إلى الحياة مع حلول كلّ فصل ربيع. كما يمكنك اختيار إطلالة أكثر أناقة وكلاسيكية مع طلاء perennial chic.

ستُصبح مجموعة موسم ربيع 2015 مُتوفرة ابتداءً من شهر فبراير 2015، في متاجر لبيع مستحضرات التجميل حول العالم.

تأسّست ماركة essie cosmetics التي تستخدمها جميع صالونات العناية بالأظافر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 1981 على Essie Weingarten الرائدة في مجال الألوان في مدينة نيويورك. كسبت ماركة essie محبة العميلات نظراً لاعتمادها أسلوباً مبتكراً في تطوير طلاءات للأظافر تحمل أسماءً جذابة وذكية بحيث ساهمت في إرساء معايير جديدة ضمن فئتها.

تتغنّى essie الرائدة في مجال طلاءات الأظافر المترفة، بكونها الماركة التي يستخدمها خبراء التجميل والمُطلّعون على هذا المجال، بالإضافة إلى المشاهير والنساء الأنيقات في أكثر من 100 بلد. تلتزم essie بمعايير السلامة، إذ تملك خطاً حائزاً على جوائز لمنتجات العناية بالأظافر، وبرصيد يتخطى 900 لون حتى الآن. www.essie.com