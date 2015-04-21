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أحمد العليان يتميز في "الذاهبة" ويعاند في "القصر الكبير"

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أحمد العليان يتميز في "الذاهبة" ويعاند في "القصر الكبير" أحمد العليان يتميز في "الذاهبة" ويعاند في "القصر الكبير"

الثلاثاء 21-04-2015 12:08

ذكر أحمد العليان في تصريح هاتفي لـ"سيِّدتي نت" عن استعداده الحالي لتصوير مسلسل جديد بعنوان "القصر الكبير"، وهو عمل تراجيدي من تأليف ورشة "الصدف"، وإخراج عمر الديني، ومؤلف من ستين حلقة.

ويجسد العليان خلاله شخصية شاب ثري وعنيد في آن واحد، ويحب أن يفعل كل ما هو مباح وغير مباح من أجل الوصول لأغراضه التي يريدها، ولكن في بعض الأوقات يتراجع عن ما يفعله ويبتعد عن الاستمرار في الأذية.

وأشار الفنان إلى أن هناك مشاركة في البطولة للفنانة الجميلة هيفاء حسين، والفنان محمد الحجي، وعماد يوسف، ونخبة من نجوم والخليج، كما أن العمل من إنتاج شركة "الصدف" والمنتج حسن عسيري، ومن المتوقع عرضه بعد شهر رمضان المبارك.

 

وحول مشاركاته في الأعمال الكوميدية في شهر رمضان لفت العليان إلى أنه من المحتمل أن يشارك في مسلسل "منا وفينا"، وهو العمل الكوميدي الذي ينتج حالياً لصالح شركة "جديرة"، كما سيكون له ظهور مميز في مسلسل "الذاهبة" على قناة "روتانا"، والذي ينتجه الفنان طلال السدر من خلاله شركة إنتاجه الإعلامية الأولى للإنتاج والصوتيات.

 

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