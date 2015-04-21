متسابقة مذيع العرب: "طوني خليفة هو كل شيء وليلى علوي ليس لها رأي"

أعربت متسابقة برنامج "مذيع العرب" المصرية أمنية محمد عن استيائها الشديد من البرنامج، معتبرةً أنها ظلمت بعدم تأهلها إلى الحلقات المباشرة منه.

وقالت أمنية لـ"سيدتي نت"، إنها أثناء البرايم الرابع عرفت من أشخاص مهمين في البرنامج أن النتيجة الأخيرة محسومة منذ البداية، معتبرةً أن البرنامج لا يعتمد على المواهب، مشيرةً إلى أنه برنامج مادي فقط.

وأكدت أمنية أنها تعرضت للظلم في برومو البرنامج نفسه، موضحةً أن أسئلة كثيرة وجّهت إليها، لكن كان التركيز فقط على الأسئلة الخاصة بالشكل.

وعن رأيها بطوني خليفة أحد أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، أوضحت أمنية إنه قال لها إنها في الواقع أجمل بكثير من الكاميرا، مشيرة إلى أنها لم تكن تشارك في برنامج لملكات الجمال بل كان برنامج لاختيار مذيع، أي لابد أن يعتمد على المضمون والموهبة أكثر من الشكل على حد تعبيرها، ملمحةً إلى أن ثمة مشتركين في البرنامج تم اختيارهم من دون أخذ بعين الاعتبار مدى جمالهم أمام الكاميرا.

وأكملت أمنية قائلةً، إن ليلى علوي لم يكن لها أي رأي في اختيار المواهب وكل القرارات الحاسمة كانت تعود إلى طوني خليفة فقط، وتساءلت: "لا أعلم في الأساس طالما الأمر كذلك ما دور ليلى علوي في البرنامج؟"، في وقت أشادت أمنية بالمذيعة منى أبو حمزة، مؤكدةً أنها كانت تقول رأيها اعتماداً على الموهبة فقط.

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