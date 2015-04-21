مهرجان "الناظور لسينما الذاكرة" يكرّم نبيلة عبيد

وافقت الممثلة المصرية نبيلة عبيد على حضور حفل تكريمها ضمن فعاليات "المهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة" في نسخته الرابعة، المقرر تنظيمها في مدينة الناظور - المغرب بين الفترة الممتدة من 4 إلى9 من شهر أيار/مايو المقبل.

كما سيحضر المهرجان رئيسة المعهد الوطني للسينما والفنون السمعية البصرية بدولة الأرجنتين لوكريسيا كاردوسو، وهي المؤسسة الرسمية المشرفة على الصناعة السينمائية والفنون السمعية البصرية، وصاحب "سينما الخميس" علي حسن، والممثل محمد الشوبي، كما يحتفي المهرجان بالفنان مارسيل خليفة، والمخرج المغربي المعروف سعد الشرايبي.

وحسب البلاغ الذي عممته اللجنة المنظمة في "مركز الذاكرة المشتركة"، فإنه سيجري بنفس المناسبة تكريم فريق عمل المسلسل الأمازيغي "تاميمونت"؛ تقديراً لنضالهم من أجل التعبير المتعدد وإعلائهم اللغة الثقافية الأمازيغية.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الطويلة المتبارية في عضويتها كلاً من: الكاتب المفكر المغربي محمد الطوزي رئيساً للجنة تحكيم الأفلام الطويلة، إلى جانب مفكرين وسينمائيين وسياسيين وفنانين من العالمين الإفريقي والأوروبي، فيما سيشرف المخرج المغربي علي الصافي على رئاسة لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية، كما سيترأس اللجنة العلمية الصحافي والباحث السوداني طلحة جبريل، إلى جانب نخبة من المفكرين والمهتمين بالموضوع من مختلف بقاع العالم.

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