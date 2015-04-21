بالصور: ريهانا تحتفل بزفاف مساعدتها

يبدو أن النجمة العالمية Rihanna تقدر معنى الصداقة كثيراً، فرغم جدول أعمالها الممتلىء، شاركت في حفل زفاف مساعدتها Jennifer Morales وزوجها Aaron Davis الذي أقيم في هاواي.

وتألقت النجمة البالغة من العمر 27 عاماً بفستان طويل بعيد عن إطلالاتها الجريئة دائماً، وحملت الورود البيضاء على الشاطئ.

وعبّرت Rihanna عن سعادتها بتواجدها إلى جانب Jennifer عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فنشرت فيديو لهما وأرفقته بتعليق كتبت فيه :"لا أصدق أن هذا اليوم قد حان ، أنا سعيدة وفخورة جداً بأن أرى شقيقتي الكبيرة Jennifer وشقيقي Aaron يصبحان واحداً ."

يذكر أن Rihanna لا تعيش الآن أي علاقة عاطفية، بحسب ما أكدت في الحديث الذي نفت فيه علاقتها بالممثل Leonardo DiCaprio.