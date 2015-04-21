رامي عياش:إذا اتصل بي فضل شاكر سأقفل الخط بوجهه

استقبلت الفنانة أروى في الحلقة 13 من برنامجها "خليها علينا"، الإعلامية السعودية خديجة الوعل التي تحدثت عن صورتها لدى المستمعين الذين يسمعون صوتها ولا يشاهدونها في برنامجها الإذاعي "بيني وبينكم".

وقالت " آخر شيء يتوقعونه أن أكون طويلة، وعينايّ واسعتين وشعري أسود"، وأشارت إلى أنها ليست إنسانة جدية بل تحب الفرح، كما تم التطرق خلال الحلقة إلى مواضيع مختلفة.

بدوره الفنان رامي عياش تحدث عن أولى تجاربه التمثيلية في مسلسل "أمير الليل" للكاتبة منى طايع والمخرج فادي حداد، مشيراً إلى أن العمل لا يعتمد عليه وحده، إذ يشاركه أسماء كبيرة في العمل.

واضاف:" فادي حداد يخوض أولى تجاربه الإخراجية للأعمال الدرامية، أنا اكتشفت الكثير من المخرجين في كليباتي، وقد وصلوا إلى مكانة متقدمة من بينهم سعيد الماروق وأنجي الجمال".وتابع " ولأن فادي حداد مخرج قدير في مجال الفيديو كليب، نريد أن نوصله هو أيضاً إلى مكان متقدم في الدراما من خلال هذا المسلسل".ولفت الى أن المسلسل سيعرض بعد شهر رمضان المبارك، أما الفيلم فقبله.

وفي مقارنة بين مجالي الغناء والتثميل لجهة الصعوبة اعتبرأن الغناء أكثر صعوبة حيث يتطلب أن يكون الصوت حاضراً دائماً"..

علاقتي بـ مايا دياب جيدة

وحول تجربته الغنائية مع مايا دياب، ونجاح الديو والكلام الذي تردد عن استيائه، بعد الحديث عن أن مايا دياب حصدت كل نجاح هذا العمل، قال رامي عياش" كيف أخذت كل النجاح؟ أنا أعتقد أن كل شيء في هذه الدنيا يجب أن تكون نتائجه بيضاء وإيجابية وعندما يتمّ التقليل من نتائج النجاح يحصل الزعل، ولذلك أنا زعلت قليلاً، ولكن علاقتي بـ مايا جيدة ولا شيء يمنع من أن نكرر التجربة معاً.

وتابع "لكن في الفترة التي عرض فيها الكليب، قلت "أنا ماخد على خاطري"، لأن مايا لم تكن تعطي الكليب ما يستحقه بل كانت تركز على أشياء أخرى، بدل الاحتفال بنجاحه".

وعن موقفه في حال تلقى اتصالاً من الفنان المعتزل فضل شاكر حيث سبق وحصل اشكال بينهما ، أجاب" أقفل الخط فوراً". و أضاف "أنا لم أتهجم عليه ولكنه هو من وصفني بـ "التنكة المصداية"، ولكنني لم أرد عليه.

فضل أخطأ في حق الجيش والوطن، وعندما أرد على اتصاله، فسوف أكون خائناً لوطني".

وبالعودة إلى الفيلم الذي سيشارك به في مصر، أوضح رامي عياش أن أحداثه تدور حول مطرب وتتناول كافة التفاصيل المتعلقة به.

كما تحدث عن الفيلم اللبناني الذي انسحب منه والذي يحمل توقيع الكاتبة كلوديا مارشليان، شارحاً "هم ماطلوا جداً في تنفيذه ونحن تعبنا كثيراً من الانتظار واللقاءات والاجتماعات، حتى أنني رفضت الكثير من الأفلام من أجله، إلى أن وصلت إلى مرحلة قررت فيها عدم الانتظار، ووافقت على الفيلم المصري ووقعت عليه، وبعد التوقيع طلبوا مني أن أكمل معهم في الفيلم اللبناني، ولكنني اعتذرت".

ولفت رامي عياش إلى هواية الصيد تستحوذ على اهتمامه وانها المفضلة لديه وأنه علّم زوجته الصيد، حيث أصبحت تجيد استعمال كل أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الحربية".

وقام رامي عياش خلال الحلقة بتقليد عدد من الفنانين من بينهم جورج وسوف وراشد الماجد كما رقص على أغنية "بشرة خير" للفنان حسين الجسمي.

وردا على سؤال حوال إمكانية ترشحه لمنصب سياسي في لبنان قال" هذا ممكن. لكن تم ترشيحي لمنصب قنصل خارج لبنان، وربما يحصل هذا الامر"، مشيراً إلى أنه طلب أن يشغل منصب قنصل لبنان في المغرب".

وعن تصريحه بأنه أكثر فنان يحيي حفلات في مصر، وردّ نقيب الفنانين المصريين عليه بأن كلامه غير صحيح، لأن نانسي عجرم هي أكثر فنانة لبنانية تحيي حفلات في مصر، أجاب رامي عياش" أنا لم أقل أنني أحيي حفلات في مصر أكثر من نانسي. نقيب الفنانين في مصر ردّ علي بطريقة غير احترافية وأنا لم أرد عليه، ولو انني كنت أرغب بذلك، لكنت أبرزت وثائق ومستندات، كانت ستضعه "في زواية مش مظبوطة". أنا تكلمت عن موضوع حفلاتي في مصر بطيبة وأنا كنت فعلا أكثر فنان يحيي حفلات في مصر، وخصوصا في تلك الفترة، ولكنني لم أقل ذلك من قبيل التباهي و"الفشخرة".

كلام هادي شرارة لن يقدم أو يؤخر في مسيرتي

وحول مشكلته مع سيمون أسمر الذي قال أن صوته غير جميل ،أجاب بسخرية :"ولا يهمني". وتعليقاً على ما قاله يومها بأنه لن يرد عليه، لأنه لو تكلم عنه سيتسبب له بمشكلة، أجاب " أنا لا اردّ".

كما تحدث عن إعتراف هادي شرارة به كـ "بوب ستار" بعد أن كان قد نفى هذه الصفة عنه وقال:" عندما يتكلم هادي أنا لا ارد عليه، أولا لأنني أحترم زوجته الفنانة القديرة كارول صقر، وثانيا، لأنه لا يهمني سواء اعترف أو لم يعترف بي. هادي صديق وأحبه ولكنه ينفعل في الكلام أحيانا، وكلامه لن يقدم أو يؤخر في مسيرتي الفنية، تماما كما أن كلام سيمون أسمر لن يقدم أو يؤخر في مسيرتي الفنية".

أنا زوج مثالي بنسبة 10\8

رامي عياش قال أنه زوج مثالي بنسبة 10\8 ولكنه رفض التحدث عن سبب فشل خطوبته السابقة، كما أوضح أنه وزوجته لم يرجئا خطوة الإنجاب ولكن الأمر ربّاني".

وعن إنضمامه إلى شركة "بلاتينيوم" التي كان من المفترض أن تنتج ألبوما "يلا نرقص" في بداية الشهر الجاري ومن ثم سحبه للألبوم منها وإعلانه أنه قرر أن ينتجه على حسابه قال رامي عياش" أنا أحببت أن تظل الصداقة مستمرة مع مدراء وموظفي الشركة لأنني أعرفهم منذ سنوات طويلة، ولذلك قررت الإنسحاب عن حب وتراضي. سبب انسحابي بسيط جداً، وربما يعود إلى أن متطلباتي كان مبالغاً فيها بعض الشيء".

ولأنه كرر الكلام نفسه عند إنسحابه من شركة "روتانا"، أوضح رامي" الدنيا أخذ وعطاء. ولكنني شعرت مع "روتانا"، أن الأخذ أكثر من العطاء. نحن إتفقنا على الإنفصال حبيّاً وأنا أفضل أن يستمر الأمر على هذا النحو ولذلك لا أريد الخوض في التفاصيل".

وعن سبب رفضه المشاركة في الأوبريت العربية التي تتناول قضايا سياسية، أجاب رامي عياش" الواقع لن يتغيّر سواء تم تقديم أو لم يتم تقديم مثل هذه الأعمال". أما عن سبب وصفه لهذه الأعمال بأنها تجارية، فقال" البعض منها تجاري. وهذا الكلام يقوله كل فنان بينه وبين نفسه".