الصورة الأولى لابن جاستين تيمبرلايك

نشر النجم العالمي Justin Timberlake الصورة الأولى لابنه Silas على صفحته الخاصة في انستغرام.

ويظهر الطفل في الصورة بين أحضان والدته النجمة Jessica Biel، وهي الإطلالة الأولى لها بعد الولادة .

وكان Justin و Jessica استقبلا ابنهما Silas Randall في الـ 11 من الشهر الجاري.

يذكر أن Justin Timberlake كان قد أكد حمل زوجته عند بلوغ الحمل شهره السابع، وذلك في يوم عيد ميلاده الـ34.