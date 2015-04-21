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محافظ أسيوط يشرح آخر مستجدات مبادرة «مشروعك» وسبل دعم المحافظة للشباب

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محافظ اسيوط يشارك بوفد لشرح اخر مستجدات مبادرة مشروعك وسبل دعم المحافظة للشباب

محافظ اسيوط يشارك بوفد لشرح اخر مستجدات مبادرة مشروعك وسبل دعم المحافظة للشباب

حضر المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، وعدد من المحافظين ورؤساء الجامعات وجمعيات المجتمع المدنى، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ملتقى حوارى ترأسه اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية حول المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مبادرة مشروعك”، وآخر مستجداتها على أرض الواقع بمختلف المحافظات .

واستعرض اللقاء ما تم خلال الفترة الماضية منذ بدء المبادرة فى المراكز و المقرات الخاصة بالمبادرة، وما تم من لقاءات مع المسؤولين والشباب الراغبين فى الاستفادة من دراسات الجدوى المعدة لعدد من المشروعات، والتى لا تفرض على الشباب المتقدم، وإنما من يمتلك فكرة مشروع بدراسات جدوى يتم الاستجابة له ويحصل على القرض في أقل من شهر، كما لا يوجد سقف محدد لتمويل المشروعات وأن البنوك بها سيولة كبيرة تحت تصرف المشروعات الشبابية، وأنه تم إنشاء ما يسمى «بنك الأفكار» في كل محافظة لتجميع الأفكار على مستوى الجمهورية .

وأكد محافظ أسيوط أن دور الشباب دور أصيل ولابد من الجميع التعاون لمعالجة الفقر ومن ناحيه أخرى تحدث عن محافظة أسيوط وذكر بأنها من أفقر محافظات الجمهوريه ولابد من استغلال فرصه مشروعك لمعالجه الفقر والحد من البطالة، منوهًا أن مشروع التنمية المجتمعية يستهدف محاربة البطالة وتقليل الفجوة في سوق العمل، مؤكدًا أن الإمكانيات البسيطة يمكن أن تقدم أعمالًا عظيمة، سوف تكون نقطة ضوء تشمل جميع محافظات .

يذكر أن أسيوط شاركت فى اللقاء بوفد برئاسة المهندس ياسر الدسوقى، والمهندس سامح عبد العليم، رئيس مدينه البدارى، ومحمد كمال أبوحطب، وعقيل اسماعيل عقيل، وقد قدم الوفد ملف كامل عن دور الشباب والجهاز التنفيذى فى المشروع .

محافظ اسيوط يشارك بوفد لشرح اخر مستجدات مبادرة مشروعك وسبل دعم المحافظة للشباب

محافظ اسيوط يشارك بوفد لشرح اخر مستجدات مبادرة مشروعك وسبل دعم المحافظة للشباب

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