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رئيس جامعة المنيا يفتتح المعمل المركزى بكلية الزراعة

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رئيس جامعة المنيا يفتتح المعمل المركزى بكلية الزراعة رئيس جامعة المنيا يفتتح المعمل المركزى بكلية الزراعة
افتتح الدكتور جمال أبو المجد، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، المعمل المركزى لكلية الزراعة، بحضور الدكتور أحمد كامل نعمان نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور حصافى محمد كمال القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، والدكتور عادل عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأشاد الدكتور أبو المجد بالمعمل وما يحتويه من أجهزة متطورة تسهم فى تقديم الخدمة البحثية للباحثين من طلاب الدراسات العليا إلى جانب خدمة المجتمع المحيط.

يضم المعمل العديد من الأجهزة الخاصة بتحليل التربة والمياه والنباتات المختلفة والأغذية، إلى جانب جهاز يستخدم فى تحليل الأحماض الأمينية.

وطالب بالحفاظ على الأجهزة وصيانتها لتسهم فى تنمية موارد الكلية.

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مصر 365