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تفعيل قرار حظر التدخين داخل المستشفيات والوحدات الصحية بأسيوط

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تفعيل قرار حظر التدخين داخل المستشفيات والوحدات الصحية بأسيوط تفعيل قرار حظر التدخين داخل المستشفيات والوحدات الصحية بأسيوط
أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، تعليماته المشددة بتفعيل قرار حظر التدخين داخل المستشفيات المركزية والإدارات والوحدات الصحية بقرى ومراكز المحافظة، وتوقيع غرامات وعقوبات على كل من يخالف التعليمات حفاظًا على صحة المرضى والمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على تطبيق القانون بعدم التدخين داخل المستشفيات المركزية والوحدات الصحية وإلزام الجميع بتطبيق القانون، مشيرا إلى أنه سوف يتم توقيع عقوبات مالية وتأديبية على المخالفين وذلك فى إطار تنفيذ قانون حظر التدخين فى الأماكن العامة، لتعديهم على الحريات الشخصية والصحة العامة للأفراد.

وأشار الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى أن التعليمات شملت منع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين والمترددين عليها، منوها إلى أن التعليمات شملت إحالة كل المخالفين إلى الشئون القانونية، سواء أكانوا من الأطباء أو هيئة التمريص أو المترددين على المستشفى.

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مصر 365