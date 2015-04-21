توقف محطات المياه المغذية لقرى مشلة ومنشأة سليمان بكفر الزيات

توجه أهالى قرى منشأة سليمان ومشلة التابعتين لدائرة مركز كفر الزيات باستغاثات عاجلة لمجلس المدينة، ومحافظ الغربية، متضررين من خطر توقف محطات المياه التى تدعم القرى بسبب قطع الطريق من قبل أحد المواطنين أمام "سيارات الكلور ومواد التطهير".

وأكدت الشكاوى، قيام أحد المواطنين، ويدعى "ع. ح. ع"، بقطع الطريق المؤدى إلى محطة مياه منشاة سليمان، مما تسبب فى ظهور " كابل الضغط العالي" وتعرض حياة المواطنين والأهالى للخطر، وتوقف المحطة عن العمل، وحرمان القريتين من مياه الشرب بعدما انقطع الطريق أمام "سيارة الكلور ومواد التطهير".

وأضافت الشكوى، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية فرع كفر الزيات، حررت مذكرة رسمية من قبل لجنة مشكلة من الفنيين، أكدت فيها قيام المذكور بقطع الطريق، المؤدى للمحطة، مما تسبب فى منع وصول السيارات إليها، وظهور كابلات الضغط العالى، وتم تحرير محاضر رسمية بنقطة شرطة القرية، وفى مجلس المدينة، وطالبت المذكرة المسئولين بالتدخل وحل الأزمة قبل تفاقم المشكلة.

يذكر أن مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية يعانى من الإهمال فى شتى القطاعات، بسبب عدم وجود رئيس مدينة، منذ أسبوعين بعد قرار ترقية الرئيس السابق، للعمل سكرتير عام مساعد لمحافظة دمياط.