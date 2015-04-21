بالصور.. استكمال مشروعات البنية التحتية بحى العامرية غرب الإسكندرية

واصل حى العامرية برئاسة اللواء خالد محيى الدين متابعة مشروعات البنية التحتية، حيث قام رئيس قطاع منطقة عبد القادر، ناصر نميش، اليوم، بمتابعة أعمال ربط مشروع الغاز الطبيعى من منطقة مساكن عبد القادر الجديدة (العرائس) ومنطقة مساكن تعاونيات مبارك.

كما قام رئيس قطاع منطقة "عبد القادر" بمتابعة صب الأرضية الخرسانية بمحطة الصرف الصحى بالطريق الصحراوى، والتى تخدم منطقة نجع العرجى ومنطقة المستعمرة ومنطقة الحرابى بحرى السكة الحديد بعبد القادر.

من جهة أخرى، وفى إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق والتأكد من تقديم الخدمات للجمهور بالصورة المرضية، قام حى العامرية بإنابة مروة صالح معاون رئيس الحى للخدمات، لتفقد بعض المخابز بمنطقة زاوية عبد القادر برفقة بعض مفتشى إدارة تموين العامرية، وجمال المنشاوى من إدارة المتابعة الميدانية بالحى، وذلك للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للمواصفات وعدم حدوث أى تجاوزات أو مخالفات داخل المخابز.



>

استكمال أعمال مشروع الغاز الطبيعى



>

مشروع محطة الصرف الصحى



>

صب أرضية خراسانية لمشروع الصرف الصحى