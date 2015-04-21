زراعة المنيا تكرم المشاركين فى أعمال المؤتمر الدولى للزراعة والرى

كرم الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، بحضور الدكتور أحمد نعمان نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور حصافى محمد كمال عميد كلية الزراعة، والدكتور عادل عبد الله وكيل الكلية لشئون الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والطلاب اليوم، المشاركين فى أعمال المؤتمر الدولى الثانى للزراعة والرى بدول حوض النيل الذى نظمته الكلية خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس 2015.

وأوضح الدكتور أبو المجد أن إقامة المؤتمر فى هذه الظروف والتحديات التى يمر بها الوطن، يعتبر إنجازاً وتحديا كبيرا، خاصة وأن الجميع يعمل فى إطار مؤسسى من دافع الانتماء والولاء للجامعة والوطن بعيداً عن أى مصالح شخصية أو اتجاهات حزبية.

وتم تكريم المشاركين بإهدائهم شهادات التقدير تقديراً لجهودهم فى نجاح المؤتمر.

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