نائبة محافظ الإسكندرية تشارك فى المؤتمر العربى الأول لنشر ثقافة السلامة المهنية

الإسكندرية - جاكلين منير

شاركت الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية فى المؤتمر العربى الأول لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى البيئة العربية، وفى كلمتها أشادت الدكتورة سعاد بالدور المهم للمؤسسة العربية للتنمية وبناء القدرات، كما أكدت ضرورة التكامل بين مديرية القوى العاملة ولجان التفتيش على السلامة بها والجهات التى يتم الرقابة عليها وإخطار المحافظة بكل الملاحظات الناتجة عن التفتيش على تلك الجهات، وذلك من خلال إقامة دورات تدريبة لتوعية العاملين بالجهات ببرامج السلامة والصحة المهنية حتى يتم سد أى ثغرات فى منظومة العمل.

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