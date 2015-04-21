القبض على مهندس اتصالات بميناء الإسكندرية يحرض على العنف

قام ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد شريف عبد الحميد، بمأمورية بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى وضباط الإدارة العامة للأمن المركزى بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية بدائرة قسم باب شرقى.

وأسفرت الحملة عن ضبط "المؤمن بالله.ح.م.ص" 33 سنة مهندس اتصالات بهيئة ميناء الإسكندرية ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، مقيم دائرة القسم المطلوب ضبطه فى القضية إدارى ثان الرمل "تظاهر وتحريض على العنف ضد الجيش والشرطة".

وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

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