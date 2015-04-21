أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إزالة 45 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنوفية وسوهاج

Google+ Print
إزالة 45 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنوفية وسوهاج إزالة 45 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنوفية وسوهاج
شنت مديرتى أمن المنوفية وسوهاج، حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف بعدد من المراكز.

فى المنوفية شنت مديرية أمن حملة مكبرة تمكنت خلالها من إزالة 38 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف بمراكز المحافظة بالبناء على الأراضى الزراعية، عبارة عن مبانى خرسانية وأخرى بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 3 أفدنة، بالإضافة الى تنفيذ 7 أحكام قضائية.

وفى سوهاج، أكد المهندس السيد عطية يونس، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن مديرية الزراعة، بالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز جهينة، نجحت اليوم الثلاثاء فى إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضى زراعية وأملاك دولة، على مساحة فدان و5 قراريط.

وأضاف وكيل وزارة زراعة سوهاج، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية، وأيضًا تنفيذًا للقرارات الإدارية والأحكام القضائية بإزالتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365