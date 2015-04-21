إزالة 45 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنوفية وسوهاج

شنت مديرتى أمن المنوفية وسوهاج، حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف بعدد من المراكز.

فى المنوفية شنت مديرية أمن حملة مكبرة تمكنت خلالها من إزالة 38 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف بمراكز المحافظة بالبناء على الأراضى الزراعية، عبارة عن مبانى خرسانية وأخرى بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 3 أفدنة، بالإضافة الى تنفيذ 7 أحكام قضائية.

وفى سوهاج، أكد المهندس السيد عطية يونس، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن مديرية الزراعة، بالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز جهينة، نجحت اليوم الثلاثاء فى إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضى زراعية وأملاك دولة، على مساحة فدان و5 قراريط.

وأضاف وكيل وزارة زراعة سوهاج، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية، وأيضًا تنفيذًا للقرارات الإدارية والأحكام القضائية بإزالتها.