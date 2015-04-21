زهرة الأرنيكة مضادة للالتهابات وتستخدم فى حالات التواء المفاصل

نصح الدكتور فريدريك فوارين الممارس العام والمتخصص فى الطب التجانسى فى الجمعية الفرنسية للتخدير وتنشيط أعضاء الجسم، باستخدام زهرة الأرنيكة الجبلية، حيث تعمل على تهدئة الصدمات والتورم الناتج عن التصادم بفضل فوائدها ضد الالتهابات المختلفة، كما نصح الرياضيين باستخدامها فى حالة تعرضهم لالتواء المفصل أو خلعه.

وأوضح فوارين أن الزهرة تستخدم كذلك بعد العمليات لتهدئة الآلام، خاصة استئصال اللوز، وكذلك فى الأمراض المزمنة والذين يعانون من السيقان الثقيلة أو الذين ظهرت عندهم فجأة كدمة زرقاء اللون والآلام الناتجة عن داء مفصلى مشوه وكذلك آلام العضلات.

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