كيف تتجنب التهابات الأسنان واللثة؟

التهابات الأسنان من الأشياء التى قد تعرِّض البعض لآلام شديدة، نتيجة تناول بعض الأشياء التى تساعد على تهيجها.

وفى هذا السياق يقول الدكتور علاء عبد الرءوف، أستاذ طب الأسنان، إن الإصابة بالتهابات الأسنان تكون نتيجة لبعض العوامل مثل إهمال تنظيف الأسنان، وزيادة الترسبات الجيرية عليها والتدخين، ووجود تسوس وفجوات بين الأسنان وجفاف الفم.

ويضيف د.علاء عبد الرءوف أن علاج التهابات الأسنان يكون من خلال السبب المؤدى له، سواء تسوس بالأسنان، أو إزالة الرواسب الجيرية التى تتواجد عليها، لافتا إلى أنه على حسب السبب يكون العلاج، وعند إزالة السبب المؤدى نهائيا يتم الشفاء من التهابات الأسنان تماما، كما تظهر أعراض المرض على شكل نزيف باللثة أو احمرار وتقرحات بالفم.

ويوضح أستاذ طب الأسنان بعض طرق الوقاية والعناية الشاملة من خلال استخدام الفرشاة ومعجون الأسنان والمضمضة أو غسول الفم وإصلاح تسويسها، غسل الأسنان جيدا، والابتعاد عن التدخين والمشروبات الباردة، لأنها تساعد على زيادة الالتهابات، وفى حالة عدم الاستجابة يتم استشارة طبيب الأسنان إذا كان الوضع يتطلب العلاج الدوائى.

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