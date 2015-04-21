الأدوية الجديدة لعلاج فيروس C قادرة على تحسين نتائج زراعة الكبد

الأدوية الحديثة لعلاج فيروس سى..

أكد الدكتور إبراهيم بغدادى أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى بجامعة المنوفية رئيس الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمى والكبد أن الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سى أدت إلى تحسن نتائج زراعة الكبد نظرا لأنها تقضى على الفيروس ولا تؤدى إلى لفظ العضو المزروع.>وقال إن الأدوية الحديثة التى يتم تناولها عن طريق الفم لعلاج فيروس سى يمكن إعطائها قبل زراعة الكبد، حيث يمكن شفاء المريض قبل زراعة الكبد وتقلل من حدوث انتكاسة المريض بعد الزراعة وتقلل من لفظ الكبد.

وأشار أن العلاجات السابقة مثل الإنترفيرون والتى كانت تؤخذ لمدة عام أو أكثر كانت تؤدى إلى مضاعفات خطيرة للمريض وأيضا كانت تسبب لفظ العضو المزروع.

أما حاليا فمع وجود الأدوية الحديثة التى تؤخذ عن طريق الفم قللت فترة العلاج إلى 12 أسبوعا مثل السوفالدى والهارفونى والفيكيرا وهناك أدوية أخرى ستظهر نهاية عام 2015 تؤخذ لمدة أسبوع فقط.

وقال نوجه الشكر لوزارة الصحة التى أدخلت عقاقير علاج فيروس سى إلى مصر لعلاج مرضى فيروس سى لأنها تحتل المرتبة الأولى فى نسب الإصابة بهذا المرض.

FDA تحذر من تناول السوفالدى مع بعض أدوية القلب

>وقال لقد حذرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA من تأثير بعض أدوية القلب مع تناوله مع السوفالدى، أو أى أدوية جديدة أخرى لعلاج فيروس سى مثل دواء "الأميادرون" والبيتا بلوكر "نظرا لتفاعلها مع هذه الأدوية.

وينصح بمتابعة المرضى عند تناول أى ادوية من عقاقير فيروس سى الجديدة حتى بعد الانتهاء من كورس العلاج.

موضوعات متعلقة:

>

تخفيض سعر السوفالدى المصرى لـ2400 بالصيدليات بدلا من2670 جنيها

>