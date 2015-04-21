القبض على سائق بـ”كهرباء” المنيا جمع أموال من المواطنين بدفاترغرامات مسروقة

تمكنت مباحث الكهرباء بالمنيا، من ضبط سائق يجمع أموال من المواطنين بدفاتر تحصيل غرامات مسروقة .

كانت معلومات وردت إلي الرائد حسن عبد الغفار، رئيس مباحث الكهرباء بالمنيا، تفيد قيام ” أ. م ” سائق بشركة الكهرباء بسرقة دفتر تحصيل غرامات من أحد المخازن، وقيامه بتحصيل غرامات من المواطنين لصالحه وبدون وجه حق وتبين قيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين بمركز سمالوط، وإيهامهم بتعيين أبنائهم بالشركة مقابل الحصول علي مبالغ مالية، والحصول علي مبالغ لتركيب العدادات .

وبتقنين الإجراءات والحصول علي أذن النيابة العامة تم مداهمة منزل المذكور وضبطه، وحرر محضر برقم 4395 لسنة 2015 إداري مركز سمالوط، وجاري تطوير مناقشة المتهم، وتولت النيابة العامة للتحقيق .