مصر والمكسيك تستأنفان مشاوراتهما السياسية لتعزيز العلاقات بين البلدين

شهدت العاصمة المكسيكية انعقاد الدورة السابعة للمشاورات السياسية المصرية المكسيكية برئاسة السفير محمد فريد منيب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين ومنظمة الدول الأمريكية، والسفير كارلوس دي أيكاسا نائب وزير الخارجية المكسيكي، وبمشاركة السفارة المصرية لدي المكسيك.

وعقد لقاءات عمل لمساعد وزير الخارجية المصري مع وزير الخارجية المكسيكي، ونائبه، ونائبة الوزير لأمريكا اللاتينية، والمدير التنفيذي للوكالة المكسيكية للتعاون الدولي من أجل التنمية ومدير إدارة الأمم المتحدة، ورئيسة وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية مع أفريقيا بمجلس الشيوخ، ومدير العلاقات الدولية والفنية بالوكالة المكسيكية للترويج التجاري والاستثماري.

وجاءت المشاورات بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وإجراء مراجعة لمشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم قيد التفاوض وأهمها مشروعي منع الازدواج الضريبي والنقل الجوي، وعدد من مذكرات التفاهم للتوأمة بين المدن المصرية والمكسيكية، حيث أثمرت تلك الجهود عن توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة المكسيكية للتعاون الدولي من أجل التنمية، تكفل للبلدين العمل المشترك وإيجاد تعاون ثلاثي تنموي في أفريقيا.

وصدر عن الجانبين بياناً مشتركا عبر عن تقارب مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتعاونهما علي مستوي العمل الدولي متعدد الأطراف، وتأكيد الجانبين لعزمهما علي تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات مع إيلاء التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة جل اهتمامها. وقام السفير فريد منيب خلال لقائه بوزير الخارجية المكسيكي بتسليم سيادته دعوه من وزير الخارجية سامح شكري لزيارة مصر، وهو الأمر الذي كان محل ترحيب من الوزير المكسيكي، كما أتفق الجانبان علي أن يتم تحديد موعد الزيارة بالاتفاق بين الجانبين.

وتتابع السفارة المصرية لدي المكسيك تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الجولة السابعة، وحتى انعقاد الجولة الثامنة للعام 2015 بالقاهرة.