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ماديرا يخطف التعادل مع ماريتيمو بمشاركة جمعة وغزال

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ماديرا يخطف التعادل مع ماريتيمو بمشاركة جمعة وغزال ماديرا يخطف التعادل مع ماريتيمو بمشاركة جمعة وغزال

حقق نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي تعادلا صعبا مع مضيفه ماريتيمو بنتيجة 1-1 بمشاركة اللاعبان المصريان على غزال وصالح جمعة في الجولة 29 من مسابقة الدوري البرتغالي.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 33 عن طريق ركلة جزاء سجلها برونو جالو، ولكن تعادل تيكينيو سواريس في الدقيقة 81 لماديرا.

وشارك المدافع الأسمر غزال منذ البداية وأكمل المباراة حتى نهايتها مواصلا ظهوره الطيب مع ماديرا، بينما لعب صالح جمعة كبديل منذ بداية الشوط الثاني.

ورفع ماديرا رصيده بذلك التعادل إلى 37 نقطة في المركز التاسع ويأتي خلفه مباشرة في المركز العاشر ماريتيمو بـ36 نقطة.

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