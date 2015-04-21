تقرير.. ليفربول ويونايتد يتصارعان على ضم جناح أيندهوفن

أشار تقريرا صحفيا إنجليزيا إلى أن ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين يتصارعان على ضم جناح فريق بي إس في أيندهوفن الهولندي ممفيس ديباي لاعب منتخب هولندا الصيف المقبل.

وأكد التقرير الصادر من صحيفة (دايلي ميل) الإنجليزية أن مسؤولي يونايتد تحدثوا بالفعل مع نادي أيندهوفن لانتداب اللاعب وأن نادي ليفربول تحدث من الجهة الأخرى مع وكيل أعماله.

وكشف التقرير على أن تأهل فريق ليفربول لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل هو أمرا حتميا كي يوافق الدولي الهولندي على الانضمام له.

ويضع النادي الهولندي مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن اللاعب وسبق له رفض عرضا مقدما من توتنام الإنجليزي العام الماضي يقدر بـ14 مليون جنيه إسترليني.

وحقق ديباي صاحب الـ21 عاما بطولة الدوري الهولندي هذا الموسم مع أيندهوفن وسجل 26 هدفا في 37 مباراة شارك بها مع فريقه في كل البطولات.

وكان اللاعب أحد العناصر الهامة في منتخب الطواحين الهولندية في كأس العالم الماضية تحت قيادة المدرب لويس فان جال والذي يقود حاليا نادي مانشستر يونايتد.