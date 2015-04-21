المهددون بالغياب عن نصف نهائي الأبطال.. برشلونة ' لا أحد ' وريال مدريد قد يفقد راموس وكروس

قد يفقد ريال مدريد مدافعه المخضرم سيرجيو راموس ولاعب وسطه توني كروس في نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال في حال تأهله وحصول أي من اللاعبين على بطاقة صفراء في مباراة الإياب في دور الـ8، بينما لا يوجد من هو مهدد بالغياب في برشلونة.

راموس، كروس وأيضا المدافع فابيو كوينتراو قد يغيبون عن ريال مدريد في ذهاب نصف النهائي والأخير سيشارك أساسيا على الأرجح يوم الأربعاء أمام أتليتكو مدريد في مباراة الإياب بسبب ابتعاد الظهير الأيسر الأساسي للنادي الملكي مارسيلو عن المباراة للإيقاف.

وليس ريال مدريد وحده مهدد بفقدان لاعبين مهمين في الدور المقبل من البطولة، فإن فريق بايرن ميونيخ الألماني أيضا مهدد بفقدان العديد من عناصره الأساسية.

فمع غياب أريين روبن، فرانك ربيري، باستيان شفاينشتايجر، خافي مارتينيز، مهدي بن عطية وديفيد ألابا للإصابة، فإن كل من الحارس مانويل نوير، جيروم بواتينج، خوان بيرنات وفيليب لام مهددين بالإيقاف عن لقاء الذهاب في الدور نصف النهائي في حال تلقي أي منهم بطاقة صفراء وتأهل النادي البافاري إلى المرحلة المقبلة عندما يستضيف بورتو البرتغالي يوم الثلاثاء.

على الجانب الأخر، فريق برشلونة هو الأفضل حالا من بين الفرق الثمانية وذلك بسبب خلو قائمته من أي لاعب مهدد بالغياب عن ذهاب الدور نصف النهائي.

ويحل سان جيرمان ضيفا على برشلونة يوم الثلاثاء بعدما فاز الأخير بلقاء الذهاب 3-1، وهي نفس النتيجة التي فاز بها بورتو بملعبه على بايرن في لقاء الذهاب ويلتقي الفريقين الثلاثاء أيضا على ملعب أليانز أرينا.

بينما يتجدد دربي مدريد يوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابو بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.. ويستضيف موناكو في نفس اليوم فريق يوفنتوس بعد فوز الأخير ذهابا على ملعبه 1-0.

وفيما يلي قائمة اللاعبين المهددين بالغياب عن ذهاب الدور نصف النهائي في حال تأهل فرقهم..

ريال مدريد: سيرجيو راموس - فابيو كوينتراو - توني كروس

برشلونة: لا يوجد

باريس سان جيرمان: جريجوري فان در فيل - بليز ماتويدي

موناكو: لايفين كورزاوا - ريكاردو كارفاليو - جواو موتينيو - يانك فيريرا كاراسكو

يوفنتوس: بول بوجبا - أرتورو فيدال - ستيفان ليشتاينر - روبرتو بيريرا - ألفارو موراتا

بورتو: مايكون - كاسيميرو - أوليفر توريس

بايرن ميونيخ: مانويل نوير - جيروم بواتينج - خوان بيرنات - فيليب لام

أتليتكو مدريد: خيسوس جاميز - فرناندو توريس - راؤول جارسيا - جابي - كريستيان أنسالدي