التخطيط العمرانى تعتمد الأحوزة العمرانية لمدينتي الغردقة ودمنهور

اعتمدت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، الحيز العمرانى، لمدينتين فى محافظتى البحر الأحمر، والبحيرة، بجانب عزب مراكز 6 محافظات هى البحيرة والقليوبية والغربية وبنى سويف وأسيوط وسوهاج.

وقال الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إن الأحوزة العمرانية الذى تم اعتمادها ، هى مدينتى الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، بجانب عزب مراكز (الدلنجات، حوش عيسى، المحمودية، أبو المطامير) بمحافظة البحيرة، وعزب مراكز (بنها، القناطر الخيرية) بمحافظة القليوبية، وعزب مراكز (زفتى، قطور) بمحافظة الغربية، وعزب مراكز (سوهاج، جهينة الغربية، المنشأة، جرجا، دار السلام، المراغة، طما، طهطا، ساقلته) بمحافظة سوهاج، وعزب مراكز (بنى سويف، الواسطى، الفشن) بمحافظة بنى سويف، وعزب مراكز (القوصية، ديروط، ساحل سليم، صدفا، منفلوط) بمحافظة أسيوط.

وأضاف الجزار :” تم اعتماد هذه الأحوزة فى إطار أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزارى رقم (36) لسنة 1993 والمختصة بمراجعة وأعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية والمعدل بالقرار الوزارى رقم (58) لسنة 2002 لدراسة ومراجعة مقترح الكردونات لمدن الجمهورية”.

وأكد الجزار أن اعتماد الأحوزة يأتى وفقا لمعايير محددة ، يتم حسمها بخرائط توضح الأراضى التى أحاطها العمران، وبالتالى تدخل هذه المساحة ضمن الحيز العمرانى الجديد.

وشدد الجزار على أن اللجنة المختصة بإعتماد الحيز العمرانى، لا تتعامل مع ملكيات أو أسماء وإنما تتعامل مع خرائط صماء، للإمتدادات العمرانية، موضحا أن هناك جيوب عمرانية نتيجة نمو العمران يتم دخولها الحيز العمرانى، وأن هناك معايير للتعامل مع الأرض الزراعية فى المحافظات المختلفة.