النيابة تأمر بضبط وإحضار سائق متهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزله جنوب الأقصر

أمرت نيابة مركز إسنا جنوب الأقصر، بضبط وإحضار سائق متهم بالتنقيب عن الآثار بمنزله الكائن بقرية الهنادي التابعة لدائرة المركز.

كان اللوء مصطفى سلامة مساعد أول وزير الداخلية لشرطة السياحة والأثار، قد تلقي اخطارا من اللواء علاء السباعي، مدير الادارة العامة لمباحث السياحة والآثار يفيد بقيام المدعو “عبد الله . ح . ع” 60 سنة سائق ومقيم نجع الطوناب بمركز اسنا جنوب الاقصر، بالتنقيب عن الاثار خلسة داخل منزله.

وتبين من التحريات، صحة المعلومات التى تؤكد قيام المتهم بالتنقيب عن الاثار، وبعد استئذان النيابة العامة وتقنين الاجراءات شنت شرطة السياحة والاثار حملة مكبرة علي منزل المتهم وشارك في الحملة كلا من الرائدان حسن عبد الموجود، وعصام القاضي، معاونا المباحث.

وبتفتيش منزل المتهم تم ضبط حفرة ابعادها 2 متر × 2متر بعمق 10 امتار، كما تم ضبط ادوات الحفر وكميات من تشوينات الاتربة.