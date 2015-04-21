ضبط ربة منزل أثناء محاولتها تهريب أقراص مخدرة بـ"حلة أرز" لسجين بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز شبين الكوم بالمنوفية، من ضبط ربة منزل حال قيامها بمحاولة تهريب أقراص مخدرة لسجين أثناء زيارته بسجن شبين الكوم، داخل "حلة أرز"، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بتمكن النقيب أحمد عشماوى معاون المباحث من ضبط "عبير.ج.ف" 33 عاما ربة منزل حال قيامها بمحاولة تهريب أقراص مخدرة لسجين يدعى "محمد عبد الفتاح عودة" أثناء زيارتة بسجن شبين الكوم داخل حلة أرز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.