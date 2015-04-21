تجديد حبس إخوانى متهم بتلقى أموال من رجل أعمال لتوزيعها على الجماعة بمصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس إخوانى متهم بتلقى أموال من رجل أعمال هارب لتوزيعها على الجماعة فى مصر ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان المتهم يقوم بتسليم الأموال التى يتلقاها من خلال زوجة الإرهابى الهارب إلى قيادات الجماعة فى مصر حيث ضبط معه داخل الشقة التى يقيم فيها داخل منطقة السيدة زينب خزينة بداخلها 2 مليون جنيه و55 ألف يورو و55 ألف دولار و50 ألف جنيه مصرى، بالإضافة إلى عدد من الشيكات البنكية تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه.

وكشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز، رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، أن الإرهابى المتهم انضم لجماعة الإخوان منذ أن كان طالبًا فى كلية دار العلوم وكان يتلقى التدريبات مع أفراد الجماعة فى سيناء وشارك فى العديد من العمليات الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو.

وأسس المتهم، حزب "التيار المصرى" وزعم أنه انشق عن جماعة الإخوان، لكن فى مأمن من رجال الشرطة، وبعدها اشترك مع رجل أعمال إخوانى يقيم فى قطر ولندن فى تأسيس شركة إنتاج تحمل اسم "وجوه عربية"، واستغل الاثنان الشركة فى تلقى الأموال من الخارج لتوزيعها على أفراد الجماعة فى مصر ثم أسس قناة "العربي" ومقرها لندن، لبث الأفكار التحريضية ضد مصر.

وأكدت التحقيقات، أن رجل الأعمال الإخوانى الهارب، كان يعقد صفقات وهمية لشركة الإنتاج الفنى ليكون فى مأمن من مباحث الأموال العامة، وبمواجهة المتهم الذى تم ضبطه اعترف أنه كان يتلقى ملايين الدولارات واليورو والعملات العربية المختلفة من رجل الأعمال الهارب عن طريق زوجته المنتقبة، والتى تقيم فى مصر، وأنه كان يقوم بتوزيع الأموال على القيادات الإخوانية البارزة.