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القبض على سائق يجمع أموال المواطنين بدفاتر غرامات مسروقة بالمنيا

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القبض على سائق يجمع أموال المواطنين بدفاتر غرامات مسروقة بالمنيا القبض على سائق يجمع أموال المواطنين بدفاتر غرامات مسروقة بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث الكهرباء، من ضبط سائق يقوم بجمع أموال من المواطنين بدفاتر تحصيل غرامات مسروقة.

كانت معلومات وردت إلى رئيس مباحث الكهرباء بالمنيا تفيد قيام "أ م" سائق بشركة الكهرباء، بسرقة دفتر تحصيل غرامات من أحد المخازن وقيامه بتحصيل غرامات من المواطنين بدون وجه حق وتبين قيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين بمركز سمالوط، وإيهامهم بتعيين أبنائهم بالشركة مقابل الحصول على مبالغ مالية، والحصول على مبالغ لتركيب العدادات.

وبتقنين الإجراءات تم مداهمة منزل المتهم وضبطه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4395 لسنة 2015 إدارى مركز سمالوط.
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