نقابة محامين بورسعيد تتبنى الدفاع عن المتهمين فى أحداث الاستاد

أكد صفوت عبد الحميد، نقيب المحامين ببورسعيد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن النقابة تبنت الدفاع عن المتهمين فى قضية أحداث استاد بورسعيد التى صدر بشأنها حكما، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى رئيس محكمة الجنايات، بإحالة أوراق 11 متهما للمفتى.

وقال صفوت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النقابة وجهت الدعوة لـياسر يحيى رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، لعقد اجتماع عاجل غدا الأربعاء لبحث الدعم القانونى من النقابة للدفاع عن المتهمين أمام محكمة النقض للطعن فى الحكم الصادر حيالهم.

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