بالفيديو..فنانون يتوافدون على مسجد مصطفى محمود لتشييع جثمان إبراهيم يسرى

توافد منذ قليل، عدد من الفنانين والفنانات على مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك للمشاركة فى تشييع جثمان الفنان الراحل إبراهيم يسرى، عقب صلاة الظهر.

ومن أبرز الفنانين، أشرف عبد الغفور نقيب الممثلين، والمخرج الكبير جلال الشرقاوى، والفنان فتوح أحمد، وعدد آخر، بالإضافة إلى مشاركة الفنانات، منهم الفنانة شهيرة ونهال عنبر وميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، والمطربة سميرة سعيد.

وكان إبراهيم يسرى، قد رحل عن عالمنا عصر أمس الاثنين، عن عمر يناهز الـ65 عاما إثر تدهور حالته الصحية بمستشفى مصر الدولى، والمفارقة أنه نفس اليوم الذى جاء فيه إلى الدنيا.

يذكر أن الفنان إبراهيم يسرى شارك فى العديد من الأعمال الفنية منها "رجل من هذا الزمان" و"عابد كرمان" و"الجماعة" و"من أطلق الرصاص على هند علام" ومسلسل "الليل وآخره" والعديد من الأعمال.

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