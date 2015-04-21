مصادر: الإعلان خلال ساعات عن وقف إطلاق النار فى اليمن

قال مصدر عربى لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم خلال ساعات الإعلان عن وقف إطلاق النار فى اليمن بين الحوثيين وأنصار الرئيس عبد ربه هادى منصور، لافتا إلى أنه سيخرج بيان من السعودية والتى تستضيف الرئيس اليمنى منصور منذ بدء الأزمة بهذا الاتفاق استعدادا لبدء الحديث عن تسويه سياسية.

وكشف المصدر أن القاهرة شهدت على مدار اليومين الماضيين تحركات ومباحثات قادها أبوبكر القربى القيادى فى حزب "المؤتمر الشعب العام" الذى يترأسه الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، مع المسئولين فى مصر بوزارة الخارجية حول مبادرة قام بطرحها على عدد من الأطراف.

وربط المصدر بين مباحثات القربى فى القاهرة والزيارة الخاطفة وغير المعلنة مسبقا، التى قام بها وزير الخارجية سامح شكرى إلى الرياض مساء أمس واستغرقت فقط عدة ساعات، متوقعا أن يكون شكرى حمل إلى القيادة فى الرياض تفاصيل المبادرة ونتائج المباحثات، التى تمت مع القربى فى اتجاه ضرورة وقف إطلاق النار فى اليمن والعودة إلى مائدة الحوار السياسى.

ولم تكن القاهرة العاصمة الوحيدة فى طريق القربى، حيث سبقها زيارة إلى جيبوتى وتوجه إثرها فى جولة تشمل كل من واشنطن وموسكو ولندن، وتكتم القربى على مبادرته إلا أن المصدر قال إن هناك تسريبات حول اقتراحه باستضافة جيبوتى أو سلطنة عمان الحوار بين الحكومة والحوثيين وأنصار صالح.

مسئول إيرانى: نتوقع وقفا لإطلاق النار فى اليمن خلال الساعات المقبلة