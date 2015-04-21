شوقي السعيد يعتذر لجماهير الإسماعيلي عما بدر منه

اعتذر شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي عن تلويحه بإشارة خارجة لجماهير النادي التي اقتحمت التدريبات مساء الاثنين تعبيرا عن غضبها من الخسارة أمام إنبي 0-3.

وقال السعيد في تصريحات لإحدى القنوات الفضائية المصرية:"ما بدر مني تصرف غير إرادي، لأنه من غير المقبول أن أسمع السباب بأمي أكثر من 5 مرات، من مشجع يبلغ 15 عاما، لم يجد من يمنعه".

وأضاف المدافع الدولي "أعتذر عما فعلته، فلا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، ولكن مع حدث معي لا يمكن السكوت عنه".

وأردف "ما زلت صغيرا في السن، واعترفت بخطأي، وأتقبل أي عقوبة من إدارة النادي أو الجهاز الفني".

وقام طارق يحيى المدير الفني للإسماعيلي بطرد شوقي السعيد من المران، لاحتواء الموقف بعد حدوث الواقعة.

وكان الإسماعيلي قد تلقى خسارة قاسية أمام إنبي بثلاثية دون رد في الجولة 25 من بطولة الدوري.