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الإسماعيلي يخصم 25% من مستحقات السعيد بعدما صدر منه تجاه الجمهور

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الإسماعيلي يخصم 25% من مستحقات السعيد بعدما صدر منه تجاه الجمهور الإسماعيلي يخصم 25% من مستحقات السعيد بعدما صدر منه تجاه الجمهور

قرر نادي الإسماعيلي خصم 25% من مستحقات مدافعه الفريق شوقي السعيد لاشتباكه مع الجماهير وتلويحه بإشارة خارجة لهم خلال التدريبات مساء الإثنين.

وصرح طارق يحيى المدير الفني للدراويش لإحدى القنوات الفضائية المصرية أنه اتفق مع محمد أبو السعود رئيس النادي على توقيع غرامة مالية قاسية على السعيد.

قال يحيى:"هذا المبلغ كبير للغاية، وقمت أيضا بطرده من المران، لأن ما بدر منه غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف "من الوارد استبعاد شوقي السعيد من المباراة القادمة، ولكن من الصعب إيقافه فترة طويلة بسبب الغيابات العديدة في صفوف الفريق بسبب الإصابات".

ويعاني فريق الدراويش من إصابة أربعة لاعبين بقطع في الرباط الصليبي هم حسني عبد ربه، محمود عبد العزيز، إيمانويل باناهيني ومحمود متولي.

وأتم يحيى "أما عصام الحضري كان موقفه مغايرا، التزم الصمت، ولم يلتحم بالجمهور، التي ظلت تهتف ضده وتطالبه بالرحيل".

واشتعلت ثورة غضب عارمة لدى جماهير الإسماعيلي بعد الخسارة الثقيلة أمام إنبي 0-3 في مباراة الفريق السابقة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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