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العشري: شحاتة قدوتي وهذه نصيحتي لشوقي غريب

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العشري: شحاتة قدوتي وهذه نصيحتي لشوقي غريب العشري: شحاتة قدوتي وهذه نصيحتي لشوقي غريب

أكد طارق العشري المدير الفني لنادي إنبي أن المخضرم حسن شحاتة المدير الفني للمقاولون العرب هو مثله الأعلى في عالم التدريب.

وقال العشري عن المعلم، والذي حقق ثلاثة ألقاب تاريخية في كأس أمم إفريقيا، في تصريحات تلفزيونية:"نفسي أكون مثل حسن شحاتة".

وتطرق مدرب إنبي خلال حديثه عن بعض المدربين المصريين، مفصحا أن حسام البدري كان المرشح الأكثر واقعية لتدريب الأول بعد رحيل شوقي غريب لإخفاق الفراعنة في التأهل لكأس أمم إفريقيا 2015.

وتابع "أما هيكتور كوبر تنتظره مهمة صعبة للغاية وأتمنى له التوفيق، بينما كنت أتمنى استمرار حسام حسن مع منتخب الأردن، ولكنه عمل طفرة مع الاتحاد السكندري".

وأتم العشري "أتمنى أيضا ألا ينعزل شوقي غريب عن عالم التدريب، لأن عدم التوفيق في مرحلة لا يعني النهاية، وهناك نجاحات تحققت بفضل العثرات".

ويحتل العشري حاليا المركز الثاني مع إنبي في مسابقة الدوري المصري الممتاز بفارق أربع نقاط عن المتصدر الزمالك.

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