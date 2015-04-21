العشري: جوزيه تنبأ بفوز إنبي بالدوري في هذه الحالة

كشف طارق العشري مدرب إنبي عن تنبأ مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي بفوز النادي البترولي بمسابقة الدوري المصري الممتاز إذا استطاع الفوز بـ10 مباريات فقط في الدور الثاني من البطولة.

وقال العشري في تصريحات تلفزيونية:"عندما زار جوزيه الأهلي لحضور نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية تحدثت معه، وتنبأ أن إنبي من الممكن أن يفوز بالدوري، إذا فاز في 10 مباريات في الدور الثاني".

وأردف "سعيد للغاية بعلاقتي القوية بجوزيه، لأنه شخصية محترمة، واستفدت منه كثيرا، وغير نادم على الإشادة الدائمة به".

وواصل "إنبي عامل ضغط كبير على الزمالك، وكذلك الأهلي، وأتمنى أن تتغير خريطة المنافسة، وتضم أندية أخرى، وينتهي زمن أن يتوج الأهلي باللقب قبل نهاية المسابقة بخمسة أسابيع".

وتنبأ طارق العشري بأن يتوج محمود قاعود مهاجم إنبي بلقب هداف الدوري، وأنه سيتفوق على الثنائي مؤمن زكريا لاعب الأهلي وعرفة السيد مهاجم طلائع الجيش.

وأتم بأن مهاجمه الأخر صلاح عاشور هو أفضل لاعب في مصر هذا الموسم والنيجيري ستانلي أوهايوتشي مهاجم وادي دجلة هو أفضل محترف.